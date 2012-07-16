Rus savaş gemileri Akdeniz'de

Türk donanmasının Kıbrıs Rum Kesimi’nin doğalgaz sondaj platformunun yer aldığı bölgede tatbikat yapmasının hemen ardından Rus donanmasına bağlı savaş gemileri Kıbrıs'a geldi.

Rus donanmasına bağlı 3 savaş gemisinin Kıbrıs-Suriye arasında bulunduğu, bir fırkateynin dün Rum kesimindeki Limasol limanından ikmal yaptığı belirtildi.

Selim Sayari'nin ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Rum basını, Türkiye’nin İsrail’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yakından izlediğini, hareketliliğe Rusların da katılmasıyla bölgede tansiyonun arttığı yorumunu yaptı.

Rus donanmasına bağlı fırkateynin ilk kez Limasol limanına geldiğini ve yaklaşık 200 askerin karaya çıktığını bildiren Rum gazeteleri, 3 Rus savaş gemisinin Kıbrıs’la Suriye arasında görev yaptığını belirtti.

Rum kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde Rus savaş gemilerinin sayısı artacak ve Suriye kıyılarında toplam 11 ile 15 Rus savaş gemisi bulunacak.

5 İsrail gemisi devriyede

Bölgede 5 İsrail gemisinin Suriye açıklarında devriye gezdiği de biliniyor. Rumlar, Türkiye’nin uzun bir süredir 4 savaş gemisiyle Rumların doğalgaz sondajı yaptığı bölge yakınlarında bulunduğunu, yalnız Rumların değil İsrail’in de faaliyetlerini yakın takibe aldığını iddia ediyor.

Rum kaynaklar İsrail donanmasının Ege’deki Milos adasının kuzeyinde, Yunanistan’la birlikte icra edeceği planlı tatbikatın Türkiye tarafından yakından izleneceğini belirtiyor.