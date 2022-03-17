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Dünya

Rus saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi: Şehrin yüzde 90’ı yok oldu

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor

17 Mart 2022 21:30

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi. Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi. (İHA)

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