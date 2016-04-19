Rus ruleti yapan polis kocanın silahı patlamadı, mahkeme darbı basit yaralama saydı!

İstanbul'da polis memuru Kemal P. kendisini ihanetle suçlayan eşi Ayşe P.'nin başına şarjöründe tek mermi bıraktığı beylik tabancasını dayayınca mahkemelik oldu. "Bu mermiyle ya sen ölürsün ya da ben" diyen ve eşini darp eden polis memuruna da eşine de 'basit yaralama' suçundan 2 bin 500 lira para cezası verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında üniversite öğrencisi Kemal P. (28) ile Ayşe P.'nin (23) 4 yıl önce internette tanıştığı bilgisi yer aldı. Bir yıl sonra ailelerden gizli nikâh kıyarak evlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü. Çift ayrı yaşamaya başlarken Kemal P. polislik sınavını kazandı. Çift yeniden barıştı. Ayşe P, polis eşinin internette başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürünce, Kemal P., "Seni öldüreceğim, senden ayrılacağım" dedi. Eşinin bu sözlere yanıtı, "Ayrılalım" olunca şiddet başladı. Beylik tabancasına tek mermi süren Kemal P, eşiyle 'Rus ruleti' oynamaya kalktı.

"Tekme tokat dövdü, beni evden attı"

Ayşe P,. boşanma davası açtı. Birbirlerinden şikâyetçi olan çift hakkında 'yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşılıklı dava açıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, "Rus ruleti teşebbüste kaldığı" için polis memuru Kemal P. ve Ayşe P.'ye yaralama suçundan 2 bin 500'er lira adli para cezası verdi.

Ayşe P. ifadesinde, "Tırnaklarıyla göğsümü yaraladı. Tekme tokat dövdü. Beni evden attı" dedi. Polis memuru Kemal P. ise "Göğüslerini tırnakla çizmedim. Küçüklükten beri tırnaklarımı yediğim için tırnağım yoktur" sözleriyle kendini savundu.