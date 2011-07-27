T24 LogoT24 Logo
Gündem

RUS REHBERLERİN ZEHİRLENMESİNDE 3 TUTUKLAMA ALANYA (A.A)

27 Temmuz 2011 23:10

-RUS REHBERLERİN ZEHİRLENMESİNDE 3 TUTUKLAMA ALANYA (A.A) - 27.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 Rus rehberin sahte içkiden ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Orkan 5 adlı teknenin bir ortağı ile iki çalışanı Alanya'da tutuklandı. Bodrum'da Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait Orkan-5 adlı teknede içtikleri sahte içkiden 5 Rus rehberin ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında tutuklama kararı çıkarılan tekne çalışanları Serkan Sakallı ile Seyithan Siyi, Alanya'da polise teslim oldu. Çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında ''yol tutuklaması'' kararı verilen Sakallı ile Siyi, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Alanya'da Orkan 5 adlı teknenin bağlı bulunduğu şirketin ortaklarından Fatih Kabakçı da dün polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodrum'da 5 Rus rehberin tekne gezisi sırasında sahte içkiden zehirlenerek ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Orkun 5 adlı teknenin bağlı bulunduğu şirket ortaklarından Fatih Kabakçı ile tekne çalışanları Seyithan Siyi ile Serkan Sakallı çıkarıldıkları mahkemece 20 bin lira kefaletle serbest bırakılmış ve karara itiraz neticesinde de 14 Haziran'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24