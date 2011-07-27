-RUS REHBERLERİN ZEHİRLENMESİNDE 3 TUTUKLAMA ALANYA (A.A) - 27.07.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 Rus rehberin sahte içkiden ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Orkan 5 adlı teknenin bir ortağı ile iki çalışanı Alanya'da tutuklandı. Bodrum'da Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait Orkan-5 adlı teknede içtikleri sahte içkiden 5 Rus rehberin ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında tutuklama kararı çıkarılan tekne çalışanları Serkan Sakallı ile Seyithan Siyi, Alanya'da polise teslim oldu. Çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında ''yol tutuklaması'' kararı verilen Sakallı ile Siyi, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Alanya'da Orkan 5 adlı teknenin bağlı bulunduğu şirketin ortaklarından Fatih Kabakçı da dün polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodrum'da 5 Rus rehberin tekne gezisi sırasında sahte içkiden zehirlenerek ölmesiyle sonuçlanan olayın ardından Orkun 5 adlı teknenin bağlı bulunduğu şirket ortaklarından Fatih Kabakçı ile tekne çalışanları Seyithan Siyi ile Serkan Sakallı çıkarıldıkları mahkemece 20 bin lira kefaletle serbest bırakılmış ve karara itiraz neticesinde de 14 Haziran'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama kararı çıkarılmıştı.