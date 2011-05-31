-RUS REHBERLERİN ZEHİRLENDİĞİ TEKNEDE İNCELEME BODRUM (A.A) - 31.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus rehberlerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Bodrum Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin olayın yaşandığı teknede inceleme yaptığı bildirildi. Muğla Valisi Fatih Şahin'in talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı ''Orkan 5'' adlı teknede inceleme yaptı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı narkotik köpeklerin de kullanıldığı teknedeki arama sırasında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri görev yaptı. Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de teknenin deposunda yer alan 714 şişe içecekten numune aldı. Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 Rus rehberden alınan kan örneklerinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Muğla Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Rus rehberlerin teknede yedikleri yemek ve içeceklerden alınan numunelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzmir'deki laboratuvarı ile İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. İlk tedavisinin ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edilen Rus rehberlerden Maria Shalyapina ve Zalyaeva Auılıaalyeva'nın ölümünün ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma genişletilirken, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi raporu istenildi. Yetkililer, olayın ardından teknede bulunan 4 kişinin ifadesine başvurulduğunu, bu kişilerden adliyeye sevk edilen 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Bodrum'da Rus rehber grubu 3 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 1'i hayatını kaybetmiş, 6'sı da taburcu edilmişti.