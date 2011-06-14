-RUS REHBERLERİN ÖLÜMÜNE 3 TUTUKLAMA BODRUM (A.A) - 14.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 3 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Olayın yaşandığı ''Orkan 5'' adlı teknede yapılan inceleme sonrasında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkartıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılan 3 kişi ile ilgili mahkeme kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itirazı değerlendiren Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan ve teknede barmen olarak çalıştıkları öğrenilen S.S, S.S ve tekneyi işleten şirketin ortaklarından F.K hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın çıkmasının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. Bodrum'da Rus rehber grubu tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 4'ü Antalya, Denizli ve Moskova'da hayatını kaybetmişti.