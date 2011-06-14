T24 LogoT24 Logo
Gündem

RUS REHBERLERİN ÖLÜMÜNE 3 TUTUKLAMA BODRUM (A.A)

14 Haziran 2011 15:17

-RUS REHBERLERİN ÖLÜMÜNE 3 TUTUKLAMA BODRUM (A.A) - 14.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan 3 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Olayın yaşandığı ''Orkan 5'' adlı teknede yapılan inceleme sonrasında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkartıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılan 3 kişi ile ilgili mahkeme kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itirazı değerlendiren Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılan ve teknede barmen olarak çalıştıkları öğrenilen S.S, S.S ve tekneyi işleten şirketin ortaklarından F.K hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın çıkmasının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. Bodrum'da Rus rehber grubu tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 4'ü Antalya, Denizli ve Moskova'da hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24