-RUS REHBERLERİN ÖLÜMÜ SAHTE İÇKİDEN ALANYA (A.A) - 17.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 kişi gözaltına alındı. Bodrum'da Rus rehberlerin içtikleri içkiden zehirlenmeleri ve 4'ünün ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketine ait Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan iki teknede yapılan denetimde numune olarak alınan toplam 196 şişe ''Mister Burdon'' marka viski ile ''Eagle Blow'' marka votkanın sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliğince Orkan Denizcilik Sanayi ve Ticaret Şirketi ortaklarından Ö.K. (34) ile ''Mister Burdon'' isimli viskinin Alanya'da dağıtımını yapan Naz firmasının sahibi S.D. (48) ile firma çalışanları T.D. (36), E.S. (38) yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, teknelerde analiz edilmek üzere alınan şişelerin bandrollerinin gerçek, şişelerin içindeki içkinin ise sahte olduğunun anlaşıldığını bildirdi.