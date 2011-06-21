T24 LogoT24 Logo
Gündem

RUS REHBERİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ ANTALYA (A.A)

21 Haziran 2011 19:24

-RUS REHBERİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ ANTALYA (A.A) - 21.06.2011 - Bodrum'dan zehirlenme şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Rus rehber Viktoria Nikoloeva'nın (23) beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, yaptığı açıklamada, Viktoria Nikoloeva'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi. Viktoria Nikoloeva'nın yoğun bakım ünitesinde 29 Mayıstan bu yana tedavisinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, ''Hastanede kendisine son derece iyi bakıldı. Bunun göstergesi, bugüne kadar yaşaması. Gereken her şey yapıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti'' dedi. Nikoloeva'nın kalbi durana kadar yoğun bakım ünitesinde kalacağını söyleyen Erdoğan, ''Fiş çekilmesi gibi bazı haberler var bu doğru değil'' dedi. Erdoğan, organ bağışına ailesinin karar vereceğini belirterek, ''Annesi kızının durumunu biliyor, bağış ailenin tasarrufunda'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24