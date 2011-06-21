-RUS REHBERİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ ANTALYA (A.A) - 21.06.2011 - Bodrum'dan zehirlenme şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Rus rehber Viktoria Nikoloeva'nın (23) beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, yaptığı açıklamada, Viktoria Nikoloeva'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini bildirdi. Viktoria Nikoloeva'nın yoğun bakım ünitesinde 29 Mayıstan bu yana tedavisinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, ''Hastanede kendisine son derece iyi bakıldı. Bunun göstergesi, bugüne kadar yaşaması. Gereken her şey yapıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti'' dedi. Nikoloeva'nın kalbi durana kadar yoğun bakım ünitesinde kalacağını söyleyen Erdoğan, ''Fiş çekilmesi gibi bazı haberler var bu doğru değil'' dedi. Erdoğan, organ bağışına ailesinin karar vereceğini belirterek, ''Annesi kızının durumunu biliyor, bağış ailenin tasarrufunda'' diye konuştu.