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RUS REHBERİ AUILIAALYEVA DA HAYATINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A)

31 Mayıs 2011 19:52

-RUS REHBERİ AUILIAALYEVA DA HAYATINI KAYBETTİ ANTALYA (A.A) - 31.05.2011 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört gün önce ''zehirlenme'' şüphesiyle tedavileri için hastanelerine sevk edilen Rus uyruklu rehberlerden Zalyaeva Auılıaalyeva'nın da hayatını kaybettiğini bildirdi. Başhekim Erdoğan, yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Zalyaeva Auılıaalyeva'nın yapılan müdahaleye rağmen hayatını yitirdiğini ifade etti. -DİYALİZE BAĞLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenen, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edilen Rus tur rehberi diyaliz cihazına  bağlandı. Alınan bilgiye göre, Bodrum'da 3 gün önce tekneyle gezintiye çıktıktan sonra hastalanan tur rehberlerinden Rus Alexandr Zhbckov (28), Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Rehberin böbrek rahatsızlığının bulunduğu, kan değerlerinin normale dönmesi için diyaliz cihazına bağlandığı öğrenildi. Bodrum'da Rus rehber grubu 3 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 1'i hayatını kaybetmiş, 6'sı da taburcu edilmişti.

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