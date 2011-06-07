Rus rehber yaşam savaşı veriyor!

T24 - Bodrum’da sahte içkiden zehirlenen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 23 yaşındaki Rus rehber Victoria Nikoloeva yaşam savaşını sürdürürken, bugün bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şebekesi ekipleri 7 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.



Antalya Valiliği’nden bugün yaptığı yazılı açıklamada, alkollü içki denetimlerinin sürdüğü bildirildi. 1 Haziran’da 19 ekiple turizm tesisleri, gezi ve tur tekneleriyle içki satış noktalarında yapılan denetimler rapor haline getirildiği belirtilen açıklamada, Alanya’da 142, Manavgat’ta 103, Kepez’de 111 olmak üzere diğer ilçelerle birlikte Antalya’da toplam 733 turizm tesisi, gezi ve tur teknesiyle içki satış noktasının denetlendiği kaydedildi. Toplanan bin 951 numune yediemine teslim edilirken, 11 numunede olumsuzluğa rastlandığı kaydedildi.



Alanya’da, yediemine alınan 16 şişe viskiye savcılık kararıyla el konulduğu bildirilen açıklamada, alkollü içkilerle ilgili eğitimlere başlandığı ve hazırlanan 5 bin bilgilendirme broşürünün dağıtılmaya başlandığı kaydedildi.





4 REHBER ÖLDÜ



Sahte alkolden zehirlenen Rus rehberlerden 28 yaşındaki Maria Shalyapina ve 22 yaşındaki Zalyaeva Auilia Antalya’daki hastanede, 24 yaşındaki Alexandr Zhbckov Denizli’deki hastanede, 22 yaşındaki Marina Şevelyova ise döndükten sonra ülkesinde yaşamını yitirmişti.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak ölüm kalım savaşı veren Victoria Nikoloeva’nın sağlık durumunda herhangi bir ilerleme olmadığı belirtildi. AÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, Rus rehberin beynine kan gelmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:



"Bizim için o bir yoğun bakım hastası. Victoria’nın sağlık durumu ile ilgili olarak uzman heyetimiz ile birlikte her gün düzenli toplantı yapıyoruz. Hastamız bugüne kadar hiçbir tedaviye cevap vermedi. Ancak bitkisel hayata girdi diyebileceğimiz bir durum da henüz oluşmadı. Yani beyninde kan dolaşımı olduğunu görüyoruz. Victoria’nın tedaviye bir an önce cevap vermesi en büyük umudumuz."





SAHTE İÇKİ OPERASYONU



Mersin'de düzenlenen operasyonda, bir depoda yaklaşık 7 bin şişe sahte içkinin ele geçirildiği, olayla ilgili 22 kişinin gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacailyas Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.



Depoda kaçak içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, satışa hazır, bandrolsüz yaklaşık 7 bin şişe içki ile çok sayıda boş şişe, kapak ve etiket ele geçirdi. Ayrıca depoda bidonlar içinde sahte içki yapımında kullanılan bol miktarda saf su ile etil alkol ve kimyasal karışım bulundu.

Operasyon kapsamında Mersin, İstanbul, Aydın, Antalya ve Gaziantep'te toplam 22 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.