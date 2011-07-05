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RUS REHBER VİCTORİA'NIN OTOPSİSİ YAPILDI ANTALYA (A.A)

05 Temmuz 2011 22:37

-RUS REHBER VİCTORİA'NIN OTOPSİSİ YAPILDI ANTALYA (A.A) - 05.07.2011 - Bodrum'da çıktıkları tekne gezisinde hayatını kaybeden Rus rehber Victoria Nikoloeva'nın cesedine otopsi yapıldı. Victoria Nikoloeva'nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kaldığı sürece başından bir an olsun ayrılmayan annesi Nudinia Nikoloeva otopsi öncesinde Adli Tıp Morgu'na geldi. Burada savcı ile görüşen Nudinia Nikoloeva, uzun süre gözyaşı döktü. Victoria Nikoloeva'nın cesedinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi. Bodrum'da 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Rus rehber grubu tekneyle gezintiye çıkmış, tekne gezintisi sırasında hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.  Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan rehberlerden Maria Shalyapina, Aygul Zalyaeva ve Victoria Nikoloeva Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Alexander Zhbckov (28) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, ülkesine gönderilen 22 yaşındaki Marina Şevelyova ise Moskova'da hayatını kaybetmişti.

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