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Spor

RUS POLİSİNDEN FUTBOLCUYA ELEKTRO

20 Haziran 2011 14:37

-RUS POLİSİNDEN FUTBOLCUYA ELEKTRO-ŞOK MOSKOVA (A.A) - 20.06.2011 - Rus polisi, Rusya Premier Lig takımlarından Zenit St. Petersburg'un Sırp futbolcusu Danko Lazoviç'e elektro-şok uygulamakla suçlanıyor. Zenit St. Petersburg'un Sırp forvet oyuncusu Lazoviç, Sport Express gazetesine yaptığı açıklamada, cumartesi günü Volga Nizhny Novgorod ile yapılan lig maçından sonra formasını taraftarlara atmak isterken polisin elektro-şoklu copunun saldırısına uğradığını söyledi. Maçın arşiv görüntüleri de Lazoviç'in iddialarını doğrularken, Zenit St. Petersburg Kulübü yetkilileri, futbolcunun sağ kürek kemiğinin altında yanık izleri olduğunu ifade etti. Rus polisi ise suçlamaları reddetti. Lazoviç, ''Sadece taraftarlara formamı vermek istemiştim. Arkamda bir polis belirdi ve elindeki elektro-şok aletiyle bana saldırdı. Niye böyle yaptığını anlamadım. Beni taraftarlardan biri sandı galiba'' ifadelerini kullandı.

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