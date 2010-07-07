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Dünya

RUS PİYANİST HAKKINDA PEDOFİLİ SUÇLAMASI BANGKOK (A.A) 

07 Temmuz 2010 11:41

-RUS PİYANİST HAKKINDA PEDOFİLİ SUÇLAMASI BANGKOK (A.A) - 07.07.2010 - Uluslararası üne sahip Rus piyanist ve besteci Mihail Vasilyeviç Pletnev (53) hakkında Tayland'da, 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz suçlamasıyla dava açıldı. Polis açıklamasına göre, Ulusal Rus Ortestrası'nın kurucusu Pletnev, pedofili (sübyancılık) ve tecavüz suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede yaklaşık 9 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.  Mahkemeye 12 günde bir rapor vermesi gereken ve davanın herhangi bir tanığıyla temas kurması yasaklanan Pletnev'in suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis ve yaklaşık 1200 dolar para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.              Pletnev, AP ajansına telefonla yaptığı açıklamada, ''Yaşananların tümünün bir yanlış anlama olduğunu'' ve Tayland'dan ayrılma niyeti olmadığını söyledi. Tayland'daki Rusya Konsolosu Andrei Dvornikov da Rus RIA Novosti Ajansına yaptığı açıklamada, polisin Pletnev'in evinde arama yaptığını, ancak şüpheli bir unsura rastlamadığını kaydetti. Dvornikov, Pletnev'in kısa zaman sonra başlayacak turnelere katılabilmek için ülkeden ayrılma izni almak üzere bugün Taylandlı avukatıyla mahkemeye gideceğini de söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Pletnev'e hukuk ve konsolosluk desteği sağlanacağını açıkladı.

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