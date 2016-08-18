Rus pilotun öldürülmesinden yargılanan Alparslan Çelik de tahliye edilecek mi?

İzmir'de 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde uyarınca ilk aşamada 3 bin kişi tahliye olabilecek. Türkiye tarafından Suriye sınırında düşürülen Rus savaş uçağının pilotlarının öldürülmesiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan ve başka suçtan hükümlü bulunan Alparslan Çelik’in ise bu yasadan yararlanamayacağı öğrenildi.

Cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Fatih Öztürk, Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararname sonrası, İzmir’de bulunan cezaevlerinde hükümlü bulunan kadın ve erkek toplam 3 bin kişinin bu yasadan faydalanacağını ve tahliye işlemlerinin başlandığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztürk, başka bir suçtan hükümlü olan, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının pilotlarının öldürülmesiyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Alparslan Çelik’in ise ’iyi hali’ olmadığı için yasadan faydalanamayacağını ve hükümlü olduğu suçtan dolayı 2017 yılı Temmuz ayına kadar cezaevinde kalacağını söyledi.