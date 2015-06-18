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Ekonomi

Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyacak anlaşma imzalandı

Rus enerji devi Gazprom Shell, yeni bir boru hattı inşa etmek için anlaşma imzaladı

18 Haziran 2015 19:47

Rus enerji devi Gazprom Shell, E.ON ve OMV ile birlikte Almanya’ya yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmek üzere anlaşma imzaladı. Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya ulaşacak olan boru hattının yılda 55 milyar metreküplük doğalgaz taşıması bekleniyor.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada tarafların, Avrupa ülkelerinde yerli üretimdeki düşüş ile küresel doğalgaz talebindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, çevresel açıdan temiz bu yakıtın Avrupalı alıcılara güvenle tedarik edilebilmesi için altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, projenin uygulamaya geçirilebilmesi için önümüzdeki günlerde ortak bir şirket kurulacak.

Taraflar, yapılan fizibilite çalışmasının sonuçları da dahil olmak üzere Kuzey Akım AG’nin 2012’den bu yana kazandığı olumlu deneyimleri ve yaptığı çalışmaları yeni projeye uyarlamayı planlıyor.

 

Çipras ile Putin bir araya gelecek

 

Öte yandan bugün Yunanistan Başbakanı Çipras Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Türk Akımı’nın potansiyel ortaklarından biri olarak gösterilen Yunanistan’la Rusya’nın boru hatlarını konuşacağı belirtiliyor.

CNBC’nin haberine göre iki liderin görüşmesi yeni bir doğalgaz boru hattı üzerine olacak. Çipras yanında maliye bakanı ve ekonomi bakanı ile Rusya’ya gitti.

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