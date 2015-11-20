Rus parlamentosu terörle mücadeleyi görüşüyor



Rusya parlamentosu Paris'teki terör saldırılarının ve bir Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında bombayla düşürülmesinin ardından terörizm ile mücadele imkânlarını görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Duma ve Federasyon Konseyi üyelerinin katılacağı genel görüşmelerde ek güvenlik önlemleri de ele alınacak. Ekim ayı sonunda düşürülen yolcu uçağında 224 yolcu ve mürettebat can vermişti.

Moskova yönetimi uçağın bombayla düşürüldüğünü salı günü resmen doğrulamış ve Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki hava operasyonlarının arttırılacağını duyurmuştu.

Fransa ve Rusya yönetimleri arasında Suriye'deki askeri ve istihbarat faaliyetlerin koordineli yürütülmesi kararlaştırılmıştı.