Rus parlamentosu 86 milyar dolarlık paketi onayladı

Rusya’da borsa açılmadı

Parlamentoda milletvekillerinin son oturumda kabul ettiği kriz paketine göre, Vneşekonombank'a (VEB) (Rusya Devlet Yatırım Bankası) Rus şirketlerine kredi verebilmesi için Rusya Merkez Bankası'ndan 86 milyar dolarlık fon kullanma yetkisi tanıyor.VEB, yurt dışında büyük alımlar nedeniyle veya mevcut küresel ekonomik kriz yüzünden borçlarını ödemeyemeyen Rus şirketlerinin kurtarılması için kredi dağıtacak.Kredilerde öncelikle küresel krizden en fazla etkilenen Rus bankalarının yararlanması planlanırken, Rus petrol şirketi Lukoil de devletten 2-5 milyar dolarlık kredi beklediğini açıkladı.Kabul edilen yasaya göre, VEB Merkez Bankası'ndan çekeceği paranın 50 milyar dolarını dış borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda olan bankalara ve şirketlere, 36 milyar dolarlık bölümünü de Rusya'nın önde gelen bankalarının ikinci dereceden teminatlı kredilerinin kapatılması için dağıtacak.Rusya'da sabah işlemlere başlayan MICEX ve RTS endeksinde işlemler, ABD ve Asya piyasalarından gelen olumsuz haberler üzerine ikinci bir emre kadar askıya alınmıştı.