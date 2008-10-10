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Ekonomi

Rus parlamentosu 86 milyar dolarlık paketi onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma bugün yaptığı üçüncü oturumda ekonomik krizin üstesinden gelmeyi öngören 86 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

10 Ekim 2008 03:00

Parlamentoda milletvekillerinin son oturumda kabul ettiği kriz paketine göre, Vneşekonombank'a (VEB) (Rusya Devlet Yatırım Bankası) Rus şirketlerine kredi verebilmesi için Rusya Merkez Bankası'ndan 86 milyar dolarlık fon kullanma yetkisi tanıyor.

Rusya’da borsa açılmadı

VEB, yurt dışında büyük alımlar nedeniyle veya mevcut küresel ekonomik kriz yüzünden borçlarını ödemeyemeyen Rus şirketlerinin kurtarılması için kredi dağıtacak.

Kredilerde öncelikle küresel krizden en fazla etkilenen Rus bankalarının yararlanması planlanırken, Rus petrol şirketi Lukoil de devletten 2-5 milyar dolarlık kredi beklediğini açıkladı.
Kabul edilen yasaya göre, VEB Merkez Bankası'ndan çekeceği paranın 50 milyar dolarını dış borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda olan bankalara ve şirketlere, 36 milyar dolarlık bölümünü de Rusya'nın önde gelen bankalarının ikinci dereceden teminatlı kredilerinin kapatılması için dağıtacak.

Rusya'da sabah işlemlere başlayan MICEX ve RTS endeksinde işlemler, ABD ve Asya piyasalarından gelen olumsuz haberler üzerine ikinci bir emre kadar askıya alınmıştı.

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