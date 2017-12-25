Rus parlamenterler Türkiye'yi ziyaret edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya parlamenterleri heyetinin 2018 yılında bir Türkiye ziyareti planladığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya gelen Volodin, ”İki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor, devlet liderlerimiz bu konuda büyük katkıda bulunuyor. Dolayısıyla en üst düzeyde varılan uzlaşmaların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Parlamentolar arası temasların ileride de pekiştirilmesini ele almıştık. Parlamenterlerimiz çeşitli komiteler çerçevesinde bir araya geldi. İlişkilerimizin geliştirilmesini önemli buluyoruz, bu yüzden gelecek yıl ülkenizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesine ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.