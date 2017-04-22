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Dünya

Rus parlamenterin oğlu, hapse atıldı

Roman Seleznev, 2014'te Maldivler'de ABD gizli servisleri tarafından tutuklanıp mahkemeye çıkarmak için Washington'a götürülmüştü

22 Nisan 2017 21:11

ABD'de siber hırsızlıktan suçlu bulunan Rusya vatandaşı Roman Seleznev federal bir mahkeme tarafından 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Rus parlamentosu üyesi Valeriy Seleznev'in oğlu olan Roman Seleznev'e, banka dolandırıcılığı, güvenli bilgisayar ağlarını hackleme, yasadışı hack aletleri bulundurma ve kimlik hırsızlığı dahil olmak üzere çeşitli siber suçlamalar yöneltilmişti.

Seleznev, suçlu bulunması sonrası federal bir mahkeme tarafından 27 yıl hapse mahkum edildi. Bu, ABD'de bir siber saldırıya ilişkin olarak verilmiş en uzun mahkumiyet süresi.

Seleznev'in davası Rusya Dışişleri'nin sert tepkisine neden olmuştu. Rus yetkililer, Seleznev'in ABD tarafından tutuklanmasını ‘insan kaçırma ve insan hakları ihlali' olarak tanımlıyor.

Seleznev 2014'te Maldivler'de ABD gizli servisleri tarafından tutuklanıp mahkemeye çıkarmak için Washington'a götürülmüştü. 

 

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