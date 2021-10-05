İlk uzay filmini çekecek Rus oyuncu ve yönetmen uzaya fırlatıldı

Rusya, uzay filmi planını duyuran Hollywood'dan önce hareket ederek bugün (5 Ekim 2021) uzaya bir oyuncu ve bir yönetmen gönderdi.. Rusya'nın uzay filmi, bir astronotu kurtarmak için uzaya gönderilen bir doktorun hikâyesini ele alacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’nin uzayda film hamlesine bir rakip olarak Rusya’da harekete geçti. ABD’de yılın başına NASA ve SpaceX işbirliğinde Tom Cruise’un yer alacağı bir uzay filmi projesi duyurulmuştu.

Rusya, yörüngede çekilecek film için oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Shipenko'yu bugün uzaya gönderildi. Proje başarılı olursa, Rusya uzay filmini ABD’den önce çekmiş olacak.

Rusya uzay ajansı Roscosmos, filmin bir astronotu kurtarmak için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen bir kadın doktora odaklanacağını açıkladı.

12 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak Peresild ve Shipenko’nun 17 Ekim’de dünyaya dönmesi bekleniyor.