Rus Ortodoks Kilisesi Patriği, IŞİD'in yükselişinden eşcinselleri sorumlu tuttu. Patrik, “Eşcinselliğin yükseldiği bir dünyada "Tanrı merkezli" yaşayan müslümanların IŞİD'e akın etmesi sürpriz değil. IŞİD, Tanrısız medeniyetten kaçanlar tarafından kuruldu” ifadelerini kullandı.

Eşcinsellere destek amacıyla Onur Yürüyüşleri düzenlenen yerleri "Tanrısız medeniyetler" olarak nitelendiren Patrik Kiril, "Batı'nın dünyayı nasıl inşa ettiğine bakın, kutsalı olmayan bir dünya... IŞİD, Tanrı'nın dünyasını yeniden inşa etmeye çağırıyor. IŞİD destekçileri de bu çağrıya karşılık kendi canlarını veriyorlar" dedi.

Militanların halifelik uğruna savaşmak için IŞİD'e katıldıklarını söyleyen Kiril, örgütü "Tanrı etrafında toplanmış, gerçekten inançlı insanlar topluluğu" olarak tarif etti.

Patrik'in "IŞİD, Tanrısız, seküler medeniyete karşılık yeni bir medeniyet oluşturuyor. Tanrı merkezli yaşayan müslümanların IŞİD'e akın etmesi sürpriz değil" sözleri akıllara Ağustos 2013'teki açıklamasını getirdi:

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, eşcinsel evliliklere izin verilmesinin, hatta yasalarla koruma altına alınmasının dünyanın sonunu yaklaştıran kıyamet belirtisi olduğunu söylemişti.

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