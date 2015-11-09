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Dünya

Rus ordusuna ait uçakları Halep’i vurdu

Haydariye, Karm Nehe, Sakur, Bab Neyrab ve Zibediye mahalleleri ağır hasar gördü.

09 Kasım 2015 10:08

Rus ordusuna ait savaş uçakları, Suriye’nin Halep kentinde muhaliflerin denetimindeki bölgeyi bombaladı. 

Hürriyet’in haberine göre, Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'te muhaliflerin denetimindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Halep'teki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus savaş uçakları, Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Haydariye, Karm Nehe, Sakur, Bab Neyrab ve Zibediye mahallelerine saldırdı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin enkazlardan ölü ve yaralıları çıkardığını aktardı.

Rus uçaklarının saldırıları sonucunda büyük hasar oluştuğunu vurgulayan yetkililer, "Ruslar, rejim gibi Halep'te rastgele sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor" dedi.

"Terör örgütü IŞİD'le mücadele ettiği" iddiasıyla Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Rus savaş uçakları, Humus, Hama, İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlerle Özgür Suriye Ordusu'na ait karargahları hedef alıyor.

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