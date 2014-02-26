Rusya, Ukrayna sınırında 'acil tatbikat' emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusunun savaşa hazır olup olmadığının test edilmesi için acil bir askeri tatbikat yapılması talimatı verdiği belirtildi. Ülkenin merkezi ve batısındaki askeri birliklerin Putin’in bu talimatı ardından alarm konumuna geçtiği kaydedildi. Devlet medyasında yer alan Savunma Bakanlığı’na dayandırılan haberde, Rusya’nın batı komşusu Ukrayna’nın bahsi geçmese de, Kiev’de 21 Kasım 2013’te patlak veren ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in ‘firarı’ ile noktalanan krizin Putin’in orduya ‘acil tatbikat emri’ vermesinde etkili olduğu yorumu yapıldı. Uzmanlar, Ukrayna’daki son gelişmeleri izleyen askeri tatbikatının önemli mesajlar taşıdığına vurgu yaptı.

Ancak tatbikat haberi, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, “Putin çarşamba günü Moskova saatiyle 14.00’te tatbikat emri verdi” açıklamasına dayandırılsa da Kremlin bu açıklamayı doğrulamadı. Savunma Bakanlığı’ndan da konuya dair yeni bir yorum gelmedi.

Rus Meclisi'nde 'Ukrayna Komisyonu'

Öte yandan 'sahadaki' bu güç gösterisinin yanı sıra Rusya Parlamentosu da, Ukrayna'daki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla komisyon oluşturma kararı aldı. radikal.com.tr'de yer alan habere göre, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne Ukrayna'daki durumun izlenmesi ve değerlendirmesi için komisyon oluşturulması talimatı verdi.

Parlamento Uluslararası İlişkiler Komitesi bünyesinde oluşturulacak komisyon, Ukrayna'daki gelişmeleri sürekli takip edip, gereken değerlendirmeleri yapacak. Komisyona, Rusya'nın, Ukrayna sınırı bölgelerinden seçilen parlamenterler katılacak. Matviyenko, "Ukrayna'da yaşananlar elbette bizi ilgilendiriyor. Rusya-Ukrayna sınır bölgelerinde neler yaşandığını bilmemiz ve anlamamız gerekiyor" dedi.

'Ukrayna, Mısır ve Tunus'a benziyor'

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Mihail Margelov, "Ukrayna'daki durum Mısır ve Tunus'taki Arap Baharı'na benziyor ve bu benzerlik, Avrupa'nın merkezinde yaşanıyor" yorumunda bulundu. Dün de Federasyon Konseyi'nden bir heyetin Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.