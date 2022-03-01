Rus oligarklar ve siyasi elitlerden barış çağrısı

T24 Dış Haberler

Kremlin'e 'sadıklığıyla' tanınan bazı siyasi elitler ve oligarklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini halkın gözü önünde eleştirmeye başladı.

Pazar günü Alfa Bank'ın kurucularından Mikhail Fridman, Ukrayna'daki savaşı bir "trajedi" olarak nitelendirdi ve "kan dökümüne son verilmesi gerektiğini" söyledi.

Rusya'nın en tanın oligarklarından sanayi devi Oleg Deripaska da Telegram kanalında, "Barış çok önemlidir. Müzakereler en yakın zamanda başlamalı" dedi.

Oligarkların çağrılarına Rusya'nın siyasi elitleri de katıldı. İşgalin başladığı perşembe günü Vladimir Putin'in selefi Boris Yeltsin'in kızı Tatiana Yumaşev de savaşa tepki olarak birçok Rus gibi Facebook profil fotoğrafını kararttı ve altına "savaşa hayır" yazdı. Yumaşev, 1999'da Putin'in göreve getirilmesinde önemli rol oynamıştı.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Liza Peskova da sosyal medyada savaş karşıtı bir paylaşım yapıp, sonra sildi.

Putin'in iklim temsilcisi Anatoli Çubais de, Facebook hesabında Putin yönetimine eleştirileriyle tanınan ve 2015'te öldürülen Boris Nemtsov'un fotoğrafını paylaştı.