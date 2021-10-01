Rus oligark, seçimlerin son gününde çalışanlarını "eğitim için" Moskova'ya götürmüş: "Mitinglere katılmamız emredildi"

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Rusya'da hükümete yakınlığıyla bilinen oligark Ole Deripaşka'nın şirketlerinden insanların parlamento seçimlerinin son gününde "iş seyahati" için Moskova'ya gönderildiği öğrenildi. Çalışanlardan bazıları, kendilerinden Kremlin yanlısı bir mitinge katılmalarının istediğini belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre "Putin'in favori sanayicisi" olarak bilinen Deripaşka,çalışanlarını "Moskova Forumu" adı altında bir eğitim ve gelişim programına gönderdi. Yapılan söyleşiler ve sosyal medya incelemelerinin sonucunda çalışanların parlamento seçimlerinin son günü olan 19 Eylül'de başkente gönderildi ortaya çıktı.

Yapılan söyleşilerde oligarkın farklı şirketlerinden 3 çalışan, müdürlerinin kendilerinden Moskova'da oldukları süreçte en az bir siyasi mitinge katılmalarını istediğini söyledi. 4 kişi de kendilerine mitinge katılma emri verildiğini ifade etti.

Rusal şirketi işçi konseyi, iş gezisinin tek amacının eğitim olduğunu söylerken mitinglere katılım talebi ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

Moscow Times, Moskova'da verilen online derslerde "aile ve cinsiyet ilişkilerinin öneminden ulus inşası ve jeostratejiye" birçok konunun ele alındığını belirtti.