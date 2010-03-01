Rus öğrenci elektrikle çalışan silah icat etti

T24 - Rusya'ya bağlı Başkortostan'da bir lise öğrencisi elektrikle çalışan yeni bir silah icat etti.



Rusya'ya bağlı Başkortostan'da bir lise öğrencisi elektrikle çalışan yeni bir silah icat etti.Başkortostan'ın başkenti Ufa'da yaşayan lise öğrencisi Maksim Kotelnikov tarafından icat edilen silahın, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının çalışma prensibine göre çalıştığı ve özelliklerinin keskin nişancı tüfeği "sniper"den daha ileri olduğu ifade edildi.



Rus Lifenews internet sitesinde yayımlanan habere göre, Kotelnikov'un icat ettiği ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgilendiği silah ateşlendiğinde ses ve alev çıkarmıyor, geri tepmiyor.



Kotelnikov, "çekirdek sistemi" olarak adlandırdığı, hızlandırıcı bobin ve manyetikleşen kurşunlarla çalışan tüfeğin sadece elektrikle çalıştığını ve ateşleme sırasında kurşunun anında hız kazandığını ifade etti.



Kotelnikov, bir yıl emek verdiği icadını, elektromanyetik silahlara ilişkin televizyonda izlediği bir filmden ilham alarak geliştirdiğini belirtti.



Sankt Petersburg'da düzenlenen "Rusya'nın Genç Beyinleri" yarışmasında en iyi icat dalında birinciliği kazanan Maksim Kotelnikov, silahıyla ilgilenen Rusya Savunma Bakanlığı'nın kendisini tesislerinde "elektromanyetik sniper tüfeği"ni yapmaya ve denemeye davet ettiğini aktardı.



Savunma Bakanlığı'nın bilimadamları ve uzmanları denetiminde yapacağı bir aylık staj döneminde 15 yaşındaki mucidin, 3 adet örnek silah yapması gerekiyor.



Kotelnikov, silahın başarılı bulunması durumunda Savunma Bakanlığıyla anlaşma imzalayacağını ve silahın Rusya Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini ileri sürdü.







