Rus ‘nükleer kuğular’ Karadeniz’de uçacak

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İşte özellikleri

'nun Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre; Rusya Hava Kuvvetleri sözcüsü Albay Vladimir Drik, “Stratejik filo Atlas ve Pasifik okyanuslarıyla Kuzey Buz Denizi’nin yanı sıra artık Karadeniz bölgesini de devriye alanı kapsamına alıyor” dedi. Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nikolay Makarov da “Devriye uçuşları kimseyi tedirgin etmemeli. Bu uçuşlar tüm uluslararası anlaşmalara bağlı kalınarak yapılacak” diye konuştu.Rusya uzun menzilli stratejik hava gücü olarak TU-160 ile TU-95 uçaklarını kullanıyor. Moskova, SSCB’nin parçalanmasından sonra uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarını ilk defa 2008’de hangardan çıkartmıştı. TU-160 stratejik bombardıman uçağı ABD ile ciddi kriz yaşandığı sırada Venezuela’ya gitmişti. Rus bombardıman uçakları bu tarihten itibaren ABD kıyılarıyla NATO ülkelerinin hava sahaları yakınlarında “tedirgin edici” devriye uçuşları başlatmıştı.- 25 saat ikmalsiz havada kalabilen TU-160 bir depoyla 12 bin kilometre yol kat edebiliyor.- 4 kişilik mürettebatı olan uçak, toplam 40 ton silahla 6 bin kilometre vuruş menziline sahip.- Savaş konumunda 2 bin 400 km hız yapabiliyor.- 267 ton ağırlığındaki uçağın fiyatı yaklaşık 250 milyon dolar.- İlki 1981’de uçmaya başlayan Tupolev TU-160’in NATO kodu “Blackjack.”