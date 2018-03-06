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Dünya
Deutsche Welle

Rus nakliye uçağı Suriye'de düştü

Rusya'ya ait bir askeri nakliye uçağı suriye'de düştü. Uçaktaki 32 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

06 Mart 2018 20:32

Bir Rus nakliye uçağı, Rusya'nın Lazkiye'deki hava üssü Hmeymim'e inerken piste yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir alana düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktaki altısı mürettebat, 32 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu.

Bakanlık, Antonov An-26 tipi uçağın herhangi bir saldırı sonucu düşmediğini ve ilk bilgilerin teknik arızayı işaret ettiğini bildirdi.

Hmeymim, Suriye'de rejim güçlerine destek veren Rusya'nın bu ülkedeki operasyonlarının ana üssü konumunda.

AFP,rtr,dpa,AP/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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