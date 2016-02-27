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Dünya
Deutsche Welle

Rus muhalif Nemtsov ölümünün birinci yıldönümünde anıldı

Geçen yıl Moskova’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif Boris Nemtsov ölümünün birinci yıldönümünde anıldı.

27 Şubat 2016 20:12


Moskova'da binlerce kişi geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif ve eski başbakan yardımcısı Boris Nemtsov'u anma yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün yapıldığı bölgede çok sayıda Rus polisinin güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi. Anmaya katılanların cinayetin düzenlendiği noktaya doğru yürümesine izin verilmezken, yürüyüş için başka bir rota belirlendi. Ancak anmaya katılan birçok kişi yürüyüşten sonra Nemtsov'un öldürüldüğü Kremlin yakınlarındaki köprüye giderek çiçek bıraktı.

Nemtsov için Moskova'nın yanı sıra Rusya'nın 50'den fazla şehrinde ve yurtdışında da anma törenleri düzenlendi.

55 yaşındaki Nemtsov, son yıllarda Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumlarıyla öne çıkıyordu. Nemstov, ölümünden sadece 3 saat önce Moskova'nın Yankısı radyosunda bir söyleşiye katılmış ve Putin'i “Ukrayna'ya karşı anlamsız bir saldırganlık sergilemekle” suçlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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