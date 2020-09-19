Rus muhalif lider Navalni, zehirlenmesinden bu yana ilk kez ayakta fotoğrafını paylaştı ve iyileşme sürecini anlattı: "Su koymak bile bir mücadele"

T24 Dış Haberler

Noviçok ile zehirlendikten sonra yaklaşık bir aydır Berlin'de tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, en temel günlük hareketleri bile yapmakta zorlandığını ve önünde uzun bir iyileşme süreci olduğunu söyledi.

Instagram üzerinden tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nde yürürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Navalni, iyileşme süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.

"Size iyileşme sürecim nasıl gidiyor anlatayım. Şu açık ki önümde uzun bir yol var" yazan Navalni, "Elimde bir telefon olması taş olmasından farksız, bir bardak su koymak hâlâ büyük bir mücadele" yazdı.

Rus muhalif lider, ilk komadan çıktığında insanları tanımakta zorlandığını ifade ederek, "Doktorların ne istediğini anlıyordum ancak kelimeler ağzımdan çıkmıyordu. Tamamen anlamsız şeyler söylüyordum" dedi.

Navalni, "Şimdi merdiven çıkarken bacakları titreyen bir adamım. Hâlâ çözülmesi gereken birçok problem var" yazdı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.