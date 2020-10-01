Rus muhalif lider Navalni: Zehirlenmemin arkasında Putin var

Noviçok'la zehirlendikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenmesinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu söyledi.

Der Spiegel dergisine konuşan Navalni, Noviçok'la zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak "Suçun arkasında Putin olduğunu söylüyorum ve bende yaşananların başka bir açıklaması yok" dedi.

Navalni, Putin'den korkmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlendikten 32 gün sonra çarşamba günü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.