Rus muhalif lider Navalni, yüksek ateş ve öksürüğe rağmen açlık grevine devam edeceğini bildirdi

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Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, ağır öksürük ve yüksek ateşi olmasına rağmen başlattığı açlık grevine devam edeceğini duyurdu.

44 yaşındaki Navalni, ceza kampında doktor yoğun sırt ağrısı ve bacağında hissizlik için kendisine ağrı kesici verdikten sonra açlık nöbetine başlamıştı.

Instagram üzerinden bir paylaşımda bulunan Navalni, "Bugünkü resmi ölçümlerden aktarıyorum; 'Navalni A.A., güçlü öksürük, ateş 38.1 derece" yazdı.

Navalni, "Tabii ki açlık grevine devam ediyorum" yazdı.

Navalni, ocak ayında Noviçok zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle tutuklanmış, ardından da 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.