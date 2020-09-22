Rus muhalif lider Navalni: Vücudumun içinde ve üzerinde Noviçok bulundu

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Rus muhalif lider Aleksey Navalbi, Batı ülkelerindeki laboratuvarların hem vücudunun içinde hem de teninde Noviçok'a rastladığını ifade etti ve Rusya'dan incelenmesi için zehirlendiği gün giydiği kıyafetleri iade etmesini istedi.

Zehirlenmesinden bu yana ilk kez bir blog paylaşımında bulunan Navalni, "Fransa ve İsveç'ten iki bağımsız laboratuvarın yanı sıra Bundeswehr (Alman askeri laboratuvarı), vücudumun içinde ve üzerinde Noviçok bulunduğunu doğruladı" yazdı.

Navalni, yazısında Rusya'nın hâlâ zehirlenmesiyle ilgili bir soruşturma başlatmadığına dikkat çekerken, Rus televizyon programlarında Batı istihbaratı veya müttefikleri tarafından saldırıya uğradığının konuşulduğunu ifade etti. Muhalif lider, bu durumun kendisini şaşırtmadığını yazdı

Almanya'ya uçmadan önce Rusya'da giydiği kıyafetlerin tamamen çıkarıldığını söyleyen Navalni, "Vücudumun üzerinde Noviçok bulunduğunu düşünürsek fiziksel temas ile zehirlenmiş olma ihtimalim yüksek. Kıyafetlerim önemli kanıtlardır" dedi ve zehirlendiği gün giydiklerinin Almanya'ya gönderilmesini istedi.

Navalni, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda eşi Yulia ile de bir fotoğrafını paylaşarak, "Artık tecrübeden konuşuyorum: Aşk sizi iyileştiriyor ve tekrar hayata tutunmanızı sağlıyor" yazdı. Rus muhalif lider, eşinin iyileşme sürecinde kendisine müzik çaldığını, şarkı söylediğini ve güldüğünü aktardı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.