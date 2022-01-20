Rus muhalif lider Navalni, TIME'ın kapağında: "Putin'in korktuğu adam"

T24 Dış Haberler

TIME dergisi, bir yıl önce Noviçok ile zehirlenmesi üzerine tedavi gördüğü Almanya’dan döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin cezaevinden gönderdiği mektuplara yer verdi. TIME’ın kapağı, Navalni’nin fotoğrafı ve “Putin’in korktuğu adam” ifadeleriyle çıktı.

TIME dergisinden Simon Shuster, cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye dair bir profil ve cezaevinden gönderdiği mektupları derledi.

Noviçok ile zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi gören, tedavisi döner dönmez tutuklanacağını bildiği Rusya’ya dönerek cezaevine giren Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politikada attığı son adımları değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması ve Batı ile yaşanan gerilim üzerine cezaevinden değerlendirmede bulunan Navalni, “Batı bir kez daha Putin’in basit tuzaklarından birine düşüyor. Bu durum nefesimi kesiyor. Putin’in ABD’ye yine ve yine bunu yapabilmesi” dedi.

Navalni’nin Putin üzerine detaylı bir şekilde çalıştığı belirtilen makalede, Navalni’nin Rusya Devlet Başkanı’nı neyin motive ettiği, neyin korkuttuğuna ilişkin görüşlerine yer verildi. Navalni, Putin’in, kendisinin söylediği gibi, Doğu Avrupa’ya ABD güçlerinin yerleştirilmesi, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasından endişelenmediğini savundu. Navalni “Bu anlamsızlığı göz ardı etmek yerine ABD, Putin’in gündemini kabul ediyor ve toplantılar organize etmeye başlıyor. Üst sınıf bir adam tarafından zorbalığa uğramış korkmuş bir çocuk gibi” yazdı.

Navalni, mektuplarında Putin’in en büyük korkusunun Rusya’da güç değişimi olduğunu söyledi. Navalni, Putin’in bu korkuyla Batı’yla olan gerilimlere yol açtığını iddia ederek “Ülkeyi ve elitleri konsolide edebilmek için sürekli aşırı adımlar atıyor” yazdı.

Cezaevinden Kazakistan’da 225 kişinin hayatını kaybettiği hükûmet karşıtı protestoları ve Rusya’nın hükûmetin çağrısı üzerine asker göndermesini değerlendiren Navalniy “Yolumuz hiçbir zaman güllerle döşenmedi” dedi.

Navalni, 17 Ocak 2021'de eski dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.