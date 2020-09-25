Rus muhalif lider Navalni'nin banka hesapları donduruldu ve Moskova'daki dairesine el konuldu

T24 Dış Haberler

Kısa süre önce Almanya'da Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'daki banka hesapları donduruldu ve Moskova'daki dairesine el koyuldu.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin varlıklarına 'Moscow Schoolchild' şirketinin açtığı dava kapsamında 27 Ağustos'ta el konulduğunu söyledi.

Yarmiş, "Bu apartmanın satılamayacağı, bağışlanamayacğı veya mortgage edilemeyeceği anlamına geliyor" dedi

Bahsi geçen şirketin sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biline iş insanı Yevgeni Prigozin'e ait. Prigozin, "Putin'in şefi" olarak da tanınıyor.

Navalni ve arkadaşlarına Progozin'in "adını karaladıkları" gerekçesiyle 88 milyon ruble tazminat ödeme cezası verilmişti. Progozin cezanın ardından Navalni'nin "donuna kadar alacağını" söylemişti. Progozin daha sonra, "Navalni iyileşirse onu mahvedeceğim" demişti.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlendikten 32 gün sonra çarşamba günü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.