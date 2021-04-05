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Dünya

Rus muhalif lider Navalni hastaneye kaldırıldı

Navalni, yüksek ateş ve şiddetli öksürük sorunu yaşadığını dile getirmişti

05 Nisan 2021 23:45

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalni olası solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırıldı. Navalni, mart ayı sonunda bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı.

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