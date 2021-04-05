Rus muhalif lider Navalni hastaneye kaldırıldı

Rusya'da yayın yapan Izvestia gazetesinin haberine göre; Rus muhalif lider Aleksey Navalni hastaneye kaldırıldı. Navalni'ye hastanede Koronavirüs testi de yapıldığı belirtilirken, muhalif liderin Covid-19'a yakalandığı yönünde herhangi bir bilgi olmadığı öğrenildi.

Navalni, daha önce yaptığı açıklamada, yüksek ateş ve şiddetli öksürük sorunu yaşadığını dile getirmişti.

Açlık grevine başlamıştı

Navalni, mart ayı sonunda bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı.

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalni, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade ederek sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu aktarmıştı.

Kendisine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Navalni'nin hastaneye girerken 93 kilo olduğu ancak şimdi 85 kiloya düştüğü belirtildi.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalni'nin geçmişte 'yolsuzluk davası' sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert eleştirmenlerinden olan Navalni, sinir gazı noviçokla zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya gitmiş, dönüşte tutuklanarak cezaevine konmuştu.