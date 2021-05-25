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Dünya

Rus muhalif lider Navalni hakkında bir dava daha açıldı

25 Mayıs 2021 21:12

Daha önce hakkında iki dava açılan ve hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Aleksey NavalniNavalniRusyaRus muhalif lider
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