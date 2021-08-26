Rus muhalif lider Navalni: Cezaevinde her gün zorla 8 saat devlet televizyonu izletiliyor; Sovyet gulagları gitti, artık psikolojik işkence var

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevine girmesinden bu yana verdiği ilk söyleşisinde kendisine her gün zorla 8 saat devlet televizyonu izletildiğini ifade etti.

Navalni, Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki Pokrov'da tutulduğu maksimum güvenlikli cezaevi kolonisinden New York Times'a yaptığı açıklamalarda, "Sovyet gulaglarındaki ağır çalışma şartlarının yerini beyini yıkama ve propaganda ile 'psikolojik şiddet' aldı" dedi.

Rus muhalif lider, "Çin işçi kampları gibi bir yer hayal etmelisiniz. Burada herkes tek sıra haline yürüyor ve her yerde kameralar var. Sürekli kontrol altındayız ve birbirini şikayet etme kültürü yaygın" diye konuştu.

Kendilerine saatlerce devlet propagandası izletilirken gardiyanların da kendilerini izlediğini belirten Navalni, bu sırada bir şeyler okumalarına veya yazmalarına izim verilmediğini, uyuyanların da uyandırıldığını ifade etti.

"Putin rejiminin bir gün biteceğine inandığını" söyleyen Navalni, "Eninde sonunda bu yanlış çözülecek ve Rusya kalkınma için daha demokratik, daha Avrupa'ya yakın bir yola girecek. Çünkü halk böyle istiyor" dedi.

Navalni, cezaevindeki diğer kişiler tarafından saldırıya uğramadığını, hatta onlarla atıştırmalıklar yaparken "eğlendiğini" dile getirdi.