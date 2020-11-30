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Dünya

Rus muhalif lider Navalni: AB yaptırımlarla yurtdışında banka hesapları bulunmayan generalleri değil, Putin'in oligarklarını hedef almalı

30 Kasım 2020 08:28

T24 Dış Haberler

Rus muhalif lider Aleksandır Navalni, Avrupa Birliği'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oligarklarına yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesine internet üzerinden bağlanan Navalni, "Subay ve generallere yaptırım uygulamanın bir anlamı yok. Bunlar çok seyahat eden insanlar değil" dedi.

AB'nin geleneksel olarak uyguladığı yaptırımlarda Rusya'nın ordu liderlerini hedef aldığını hatırlatan Navalni, bu isimlerin genellikle ülke dışında mülkü ve banka hesapları bulunmadığını söyledi.

Navalni, Brüksel'in yaptırımlarla bu isimler yerine Putin'in "varlıklı" yakın çevresini hedef alması gerektiğini ifade etti. Muhalif lider bu oligarkların AB ülkelerinde yatları ve yatırımları olduğuna dikkat çekti. 

Geçen aylarda Noviçok ile zehirlenen ve Kremlin'i sorumlu tutan Navalni, hastaneden taburcu edilmesinden bu yana tedavi sürecine Almanya'da devam ediyor.

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