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BBC Türkçe

Rus muhalefet lideri 'yolsuzluk' davasında suçlu bulundu

Rusya'nın ana muhalefet lideri, Alexei Navalny, 'yolsuzluk' iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Navalny, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı aday olmaya hazırlanıyordu.

09 Şubat 2017 02:56

Rusya'nın ana muhalefet lideri, Alexei Navalny, yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Aldığı 5 yıllık hapis cezası ertelenen Navalny, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı aday olmaya hazırlanıyordu.

Alexei Navalny'nin aynı suçlama ile yargılandığı ilk mahkeme, Avrupa İnsan Hakları mahkemesi tarafından "taraflı" bulunmuştu.

Navalny, mahkumiyet kararına karşın gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını açıklasa da, bunun hukuken mümkün olup olmadığı henüz netleşmiş değil.

Mahkeme sonrası bir açıklama yapan Rus siyasetçi, "kararı tanımadığını" ifade ederek şunları söyledi:

"Anayasya göre, seçimlerde aday olmak hakim ve bu hakkı kullanacağım. Rusya'yı, yolsuzluk yapılmayan, dürüst bir ülke olarak görmek isteyenleri temsil etmeye devam edeceğim."

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Navalny'nin aday olamama ihtimalinin seçimlerin meşruluğunu sorgulatabileceği yönündeki düşüncenin hatırlatılması üzerine, "Bize göre, bu konudaki endişeler uygunsuzdur" açıklamasını yaptı.

Alexei Navalny, 500 bin dolar değerinde keresteyi, zimmetine geçirmekle suçlanıyordu.

40 yaşındaki siyasetçi, Kremlin'deki üst düzey yetkilileri hedef alan "yolsuzluk karşıtı kampanyalar" ile tanınıyordu.

Rus muhalefet lideri, hakkında açılan davanın, kendisini siyasetten uzak tutma amacı taşıdığını açıkladı.

Navalny, Putin'in Birleşik Rusya Partisi'ni, "hırsızlar ve sahtekarlar partisi" olarak tanımlamıştı.

Alexei Navalny, 2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı için yarışmış, oyların 4'te 1'ini almayı başararak birçoklarını şaşırtmıştı.

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