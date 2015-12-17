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Dünya

Rus muhabir, Putin'e Türk bayrağıyla soru sordu

AA muhabiri Elena Teslova, Putin'e "Rusya’da eğitim gören öğrenciler ve burada çalışan Türk işçileri baskıya maruz kaldıklarını söylüyor. Bu konuda görüşünüz nedir?” diye sordu

17 Aralık 2015 22:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı sırasında elindeki Türk bayrağı ile dikkatleri üzerine çeken muhabirin Anadolu Ajansı Moskova bürosu çalışanı Elena Teslova olduğu anlaşıldı.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Rus muhabir Teslova, davranışının çevrede gayet normal karşılandığını söyledi.

Teslova'nın, “Orada bulunan yüzlerce gazeteci Putin’e soru sorabilmek için hangi ülkeyi, bölgeyi veya gazeteyi temsil ettiklerini göstermek amacıyla beraberinde resim ve flamalar getirmişti. Ben ise Türkiye ile ilgili soru sormak istediğimi belirtmek için Türk bayrağı getirdim. İşe de yaradı. Salondaki ne Rus gazeteciler ne de organizatörler bana kötü bir laf söyledi. Zaten bunun soru sormaktan başka bir amacı yoktu. Bunu herkes biliyordu” dediği öğrenildi.

Elena Teslova

Teslova, basın toplantısında Putin’e “Siz bir önceki açıklamalarınızda ‘Türkiye yönetimi başka Türk halkı başka’ demiştiniz. Ancak Rusya’da eğitim gören öğrenciler ve burada çalışan Türk işçileri baskıya maruz kaldıklarını söylüyor. Bu konuda görüşünüz nedir?” sorusunu sormuştu.

 

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