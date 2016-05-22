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Dünya

Rus milyarder çocuklarına miras bırakmayacak

Türkiye'de de Turkcell'in ortağı olan Rus milyarder Mikhail Fridman'ın 13.2 milyar dolarlık serveti bulunuyor

22 Mayıs 2016 03:28

Turkcell'in ortağı Rus milyarder Mikhail Fridman, çocuklarına miras bırakmayacağını, tüm mal varlığını hayır kuruluşlarına bağışlama kararı aldığını duyurdu.

Turkrus.com sitesinin aktardığı habere göre, Forbes Club toplantısında bu vasiyetini açıklayan ünlü milyarder, “Kamuoyunda böyle açıklamalar yapmayı sevmem, ancak şu kararı aldığımı söyleyebilirim. Mal varlığım hayır faaliyetlerine bağışlanacak. Çocuklarım için yapabileceğim en kötü şey, onlara büyük miktarda para bırakmak olurdu” dedi.

Çocuklarının kendi çabaları ile profesyonel kariyerlerinde başarıya ulaşmalarını arzu ettiğini belirten Fridman, çocuklarının art niyetli kişilerin ilgi odağı haline gelmelerini de istemediğini söyledi.

 Forbes’in “en zengin mirasçılar” listesine göre, 13.2 milyar dolarlık serveti olan Fridman’ın dört çocuğunun her birine babalarından 3,3’er milyar dolar miras kalıyor.

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