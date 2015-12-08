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Rus milletvekilinden Putin'e mektup: Uçağın düşürülmesinden sadece Türkiye mi sorumlu?

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Vyaçeslav Tetekin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı

08 Aralık 2015 20:49

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Vyaçeslav Tetekin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yazarak “Su-24 felaketinde kim suçlu: Sadece Türkiye mi” sorusunu yöneltti. İşte Rus milletvekilinin Putin’e yazdığı mektup:  

“Ortadoğu’daki stratejik müttefikimiz Suriye’ye yardım edilmesini koşulsuz onaylıyorum. Türkiye’nin 24 Kasım günü Su-24 bombardıman uçağımızı F-16’dan ateş açarak düşürdüğü için cezalandırılması gerektiğine de hemfikirim. Ancak bu hadisede birçok soru işareti ve çıkarılması gereken derslerin bulunduğunu da düşünüyorum. Bu olayın yaşanmaması için yeterince önlem alındı mı? 
 

Sorumluluğu sadece Türkiye'ye yüklemek hata

 


Bunu neden soruyorum? Tüm sorumluluğu sadece Türk tarafına yüklemek hata olur. Neden mi? Çünkü Rusya Suriye’deki operasyonlara başladığı günden itibaren Türkiye olumsuz tavır sergilemişti. Bizim uçaklarımızın vazifelerini yerine getirmesine engel olmaya hazır oldukları çok iyi biliniyordu. Türkiye’nin elinde gerekli modern silahların bulunduğu da gayet iyi biliniyordu. Durum tüm açıklığı ile bilindiği halde bombardıman uçağımız niçin gerekli önlemler alınmadan Türkiye sınır bölgesine gönderildi. Suriye’de operasyonları yöneten hangi komutan bombardıman uçağını savunmasız bölgeye gönderdi? Yanına neden avcı uçağı Su-30 vermedi? Üstelik Lazkiye’deki hava üssünde avcı uçakları mevcut iken. “

 

 

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