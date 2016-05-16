Rus milletvekili: Şamil Tayyar gibi kişiler milletvekili olmamalı; psikolojisi kontrol edilmeli!

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç ile parlamentonun alt kanadı Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Leonid Kalaşnikov, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın CSKA Moskova-Fenerbahçe maçının ardından paylaştığı mesaja tepki gösterdi. İnsanlara silah ruhsatı ya da sürücü belgesi verilmeden önce psikolojik test uygulandığını anımsatan Kalaşnikov, "Milletvekillerinin psikolojisi kontrol edilmeli. Milletvekilleri arasında böyle kişiler bulunmamalı" diye konuştu.

Tayyar, dün gece Fenerbahçe'nin Basketbol Euroleague finalinde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalarda 101-96 yenilmesinin ardından, Twitter hesabından tartışma yaratan "İnsanın bir Rus uçağı daha düşüresi geliyor" mesajını atmıştı.

Sputnik’in haberine göre, Tayyar'ın mesajını Interfax'a değerlendiren Kalaşnikov, "Görünen o ki, Tayyar aklını yitirmiş" dedi.



“Milletvekilleri arasında böyle kişiler olmamalı” “Milletvekilleri arasında böyle kişiler olmamalı”

İnsanlara silah ruhsatı ya da sürücü belgesi verilmeden önce psikolojik test uygulandığını anımsatan Kalaşnikov, "Milletvekillerinin psikolojisi kontrol edilmeli. Milletvekilleri arasında böyle kişiler bulunmamalı" diye konuştu.

Tayyar'ın akli dengesinden şüphe ettiğini belirten Klintseviç, "Onun nasıl milletvekili olduğunu anlayamıyorum. Bu mesaj, spor gibi tamamen insani bir faaliyet alanında bile Rusofibinin yansıması niteliğinde" yorumunu yaptı.