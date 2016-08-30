T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus milletvekili adayının çıplak fotoğrafı yayınlandı

“Yaklaşık bir buçuk ay önce bir şeyler oldu, tüm hesaplarıma birçok mesaj geldi, belki de bunun yüzündendi”

30 Ağustos 2016 19:20

18 Eylül'de yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili olmak isteyen Vladimir Putin karşıtı politikacı Maria Baronova'nın çıplak fotoğraflarını yayımladı.

Hürriyet’in The Mirror’dan aktardığı habere göre, Baronova'nın çıplak fotoğrafları, Nemirovskaya’nın hack’lenen cep telefonundan alındı.

32 yaşındaki Baronova, Putin karşıtı Moskovalı işadamı Mihail Hodorkovski liderliğindeki “Açık Rusya” adlı demokrasi yanlısı grup tarafından destekleniyor.

Baronova’nın seçim kampanyasını yürüten Nemirovskaya, “Yaklaşık bir buçuk ay önce bir şeyler oldu. Tüm hesaplarıma birçok mesaj geldi, belki de bunun yüzündendi” dedi.

Buna benzer bir durum Nisan ayında da yaşanmıştı. 39 yaşındaki muhalefet aktivisti Natalya Pelevine’yi, Putin’in eski başbakanlarından ve en dişli rakiplerinden biri olarak görülen Mihail Kasyanov’la seks yaparken gösteren bir video hükümet yanlısı medya tarafından yayımlanmıştı.

ETİKETLER

rusyamilletvekiliçıplakfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24