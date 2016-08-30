Rus milletvekili adayının çıplak fotoğrafı yayınlandı

18 Eylül'de yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili olmak isteyen Vladimir Putin karşıtı politikacı Maria Baronova'nın çıplak fotoğraflarını yayımladı.

Hürriyet’in The Mirror’dan aktardığı habere göre, Baronova'nın çıplak fotoğrafları, Nemirovskaya’nın hack’lenen cep telefonundan alındı.

32 yaşındaki Baronova, Putin karşıtı Moskovalı işadamı Mihail Hodorkovski liderliğindeki “Açık Rusya” adlı demokrasi yanlısı grup tarafından destekleniyor.

Baronova’nın seçim kampanyasını yürüten Nemirovskaya, “Yaklaşık bir buçuk ay önce bir şeyler oldu. Tüm hesaplarıma birçok mesaj geldi, belki de bunun yüzündendi” dedi.

Buna benzer bir durum Nisan ayında da yaşanmıştı. 39 yaşındaki muhalefet aktivisti Natalya Pelevine’yi, Putin’in eski başbakanlarından ve en dişli rakiplerinden biri olarak görülen Mihail Kasyanov’la seks yaparken gösteren bir video hükümet yanlısı medya tarafından yayımlanmıştı.