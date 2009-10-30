Rus Merkez Bankası'ndan "durgunluktan çıkış" desteği

Enflasyonun üç aydır “sıfır” çekmesinden de destek alan Rusya Merkez
Bankası, piyasaları daha fazla kredi ile canladırma umuduyla dün bir
adım daha attı ve faizleri yüzde 10’dan yüzde 9.5’e indirdi. Böylece
Rusya’da bankacılık tarihinin en düşük refinansman faizi görülmüş oldu.
Şimdi umut, bu faizle borça alan bankaların, bunu kredi olarak reel
sektöre yansıtması ve ekonominin çarklarının dönmeye başlaması.
Merkez Bankası’nın bu kararı bekleniyordu. Hatta birçok uzman,
enflasyonun kontrol altında tutulması halinde 2010’da refinansman
faizlerinin yüzde 8.5’e kadar düşeceğini öngörüyor.
Ekonominin
üçüncü çeyrekte resesyondan çıkması, ancak hala genel tablonun durgun
olması dikkat çekiyor. Bankaların hala reel sektöre ve tüğketiciye
yeterince kredi açamaması nedeniyle durgunluk aşılamıyor.Turkrus.com'un haberine göre, Merkez
Bankası’nın bankalara daha ucuza refinansman imkanı sağlamasının
ardından, bunun kredi fazilerine aynı hızla yansıması her şeye rağmen
zor görünüyor.
Nisan ayından bu yana Merkez Bankası refinansman faiz oranlarını toplamda yüzde 3.5 düşürmüş oldu.