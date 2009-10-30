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Ekonomi

Rus Merkez Bankası'ndan "durgunluktan çıkış" desteği

Enflasyonun üç aydır “sıfır” çekmesinden de destek alan Rusya Merkez Bankası, faizleri yüzde 10’dan yüzde 9.5’e indirdi.

30 Ekim 2009 02:00

Enflasyonun üç aydır “sıfır” çekmesinden de destek alan Rusya Merkez Bankası, piyasaları daha fazla kredi ile canladırma umuduyla dün bir adım daha attı ve faizleri yüzde 10’dan yüzde 9.5’e indirdi. Böylece Rusya’da bankacılık tarihinin en düşük refinansman faizi görülmüş oldu. Şimdi umut, bu faizle borça alan bankaların, bunu kredi olarak reel sektöre yansıtması ve ekonominin çarklarının dönmeye başlaması. 


Merkez Bankası’nın bu kararı bekleniyordu. Hatta birçok uzman, enflasyonun kontrol altında tutulması halinde  2010’da refinansman faizlerinin yüzde 8.5’e kadar düşeceğini öngörüyor.

Ekonominin üçüncü çeyrekte resesyondan çıkması, ancak hala genel tablonun durgun olması dikkat çekiyor. Bankaların hala reel sektöre ve tüğketiciye yeterince kredi açamaması nedeniyle durgunluk aşılamıyor.Turkrus.com'un haberine göre, Merkez Bankası’nın bankalara daha ucuza refinansman imkanı sağlamasının ardından, bunun kredi fazilerine aynı hızla yansıması her şeye rağmen zor görünüyor.

Nisan ayından bu yana Merkez Bankası refinansman faiz oranlarını toplamda yüzde 3.5 düşürmüş oldu.

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