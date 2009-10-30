Rus Merkez Bankası'ndan "durgunluktan çıkış" desteği



Merkez Bankası’nın bu kararı bekleniyordu. Hatta birçok uzman, enflasyonun kontrol altında tutulması halinde 2010’da refinansman faizlerinin yüzde 8.5’e kadar düşeceğini öngörüyor.

Ekonominin üçüncü çeyrekte resesyondan çıkması, ancak hala genel tablonun durgun olması dikkat çekiyor. Bankaların hala reel sektöre ve tüğketiciye yeterince kredi açamaması nedeniyle durgunluk aşılamıyor.Turkrus.com'un haberine göre, Merkez Bankası’nın bankalara daha ucuza refinansman imkanı sağlamasının ardından, bunun kredi fazilerine aynı hızla yansıması her şeye rağmen zor görünüyor.

Nisan ayından bu yana Merkez Bankası refinansman faiz oranlarını toplamda yüzde 3.5 düşürmüş oldu.