Rus medyasından "Valbuena Fenerbahçe'de" iddiası

Rusya’da yayın yapan Izvestia gazetesi, Lyon’da forma giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın yakın çevresine dayandırdığı haberde 31 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı.

Haberde Fenerbahçe’nin transfer için resmi belgeyi oyuncunun kulübü Lyon’a gönderdiği ve transferin yakın zamanda resmileşeceği kaydedildi. Valbuena’nın Türkiye’deki durumdan endişe duyduğu fakat Fenerbahçe kulübünün verdiği güvence sonrası fikrini değiştirdiği belirtildi.

Öte yandan Valbuena’nın eski takımı Dinamo Moskova’nın sportif direktörü Sarsaniya da, “İki taraf için de güzel bir anlaşma. Fenerbahçe, Valbuena’ya iyi para önermiş. Türkiye’ye giden birçok oyuncu orada yeniden doğdu. Finansal açıdan iyi geçinip performansınızı zirve yapmak için iyi bir ülke” yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen ve 4 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Valbuena’nın Lyon ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.