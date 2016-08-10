Rus medyası Erdoğan Putin görüşmesini nasıl yorumladı?

Rus basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini manşetlerine taşıdı. Kommersant gazetesi, Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın delegasyonda bulunması hakkında 'tarafların en sıkıntılı konularda bile uzlaşmaya hazır olduğunun göstergesi' yorumunu yaptı.

Rusya'nın en çok okunan günlük gazetelerinde, Erdoğan'ın St. Petersburg ziyaretine, Putin ile görüşmesindeki açıklamalarına geniş yer verildi, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini destekleyici yorumlar yapıldı.

Kommersant gazetesi, Erdoğan-Putin görüşmesini, krize nokta koyan, ikili ilişkilerdeki gerilimi ortadan kaldıran görüşme şeklinde nitelendirdi. Gazetede, Erdoğan-Putin görüşmesinin yaklaşık bir saat 45 dakika sürmesinin liderlerin ilişkilerin normalleşmesinde istekli olduğunu gösterdiği, Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın delegasyonda bulunmasının tarafların en sıkıntılı konularda bile uzlaşmaya hazır olduğunu ortaya koyduğu şeklinde ifadeler yer aldı.

Vedomosti gazetesi, "Rusya ve Türkiye yaşananları unuttu" başlığıyla çıktı. Görüşmenin ekonomik açından önemine vurgu yapılan haberlerde, Erdoğan-Putin görüşmesi duygusallığın ötesinde, stratejik ortaklığın yeniden şekillendiği bir görüşme olarak yorumlandı.

İzvestiya gazetesi, "Moskova ve Ankara her iki halkın çıkarı için barıştı" başlığını kullandı. Putin ve Erdoğan'ın iki ülkenin tarihindeki üzücü sayfayı geride bıraktığını yazan gazetede, "Liderlerin krizin nedenini anlatırken diplomatik dil kullanması krizin geride kaldığını gösteriyor. Onlar kapattıkları bu konuya bir daha geri dönmeyecek" değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan-Putin görüşmesinde beklentilerin karşılandığını yazan Moskovskiy Komsomolets gazetesi, "Rusya ve Türkiye ilişkilerindeki kara sayfa kapandı. Ankara ve Moskova, tüm yaşananları geride bırakarak diyalog için beyaz bir sayfa açmaya hazır" ifadeleri öne çıktı.

Komsomolskaya Pravda, Erdoğan-Putin görüşmesini "tarihi bir görüşme" olarak nitelendirdi. Görüşmede bulunan delegasyon üyelerinin ve gazetecilerin tarihi bir olaya tanıklık ettiklerini hissettiğini yazan gazetede, liderlerin basın toplantısından sonra herkesin Moskova ve Ankara arasındaki buzların erdiğine ikna olduğu ifade edildi. Gazetede, Erdoğan ve Putin'e her iki liderin resminin olduğunu tabakta yemek servis edildiğine ilişkin detay da paylaşıldı.

Rossiyskaya Gazeta, Putin ve Erdoğan'ın ilişkileri sadece kriz öncesi düzeye getirmeyi değil, bu düzeyden de yükseltmekte kararlı olduklarını yazdı. Buna hiçbir şüphe olmadığını vurgulayan gazete, her iki liderin de sözünün eri olmakla tanındığını hatırlattı. Gazetede, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun tüm bölgeye barış ve istikrar getireceği yorumuna yer verildi.

Putin'e muhalif yayınlarıyla bilinen Nezavisimaya gazetesi de Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini destekleyen haberlerle basıldı. Gazetede, Batı ülkelerinin Rus-Türk ittifakının kendilerine karşı olduğu yönündeki endişelerinin de gereksiz olduğu görüşü paylaşıldı. TASS haber ajansı, görüşmenin zannedildiğinden daha fazla stratejik öneme sahip olduğunu yazdı. Liderlerin bilinen konuların dışında Suriye'yi de görüştüğü vurgulanan ajans haberlerinde, Moskova ve Ankara'nın uzlaşması halinde Suriye'ye barış geleceği yorumları dikkat çekti.