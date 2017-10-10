T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus Meclis üyesi: Kuzey Kore ABD'ye ulaşabilecek füze yapacak

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Anton Morozov, Kuzey Kore'nin, modernleştirdikten sonra ABD topraklarına ulaşabilecek niteliklerde olan 3 bin kilometre menzilli füzelere sahip olduğunu söyle

10 Ekim 2017 17:44

Hilal Sarı /  İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Anton Morozov, Kuzey Kore\'nin, modernleştirdikten sonra ABD topraklarına ulaşabilecek niteliklerde olan 3 bin kilometre menzilli füzelere sahip olduğunu söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morozov, bu ayın başındaki Pyongyang ziyaretinde görüştüğü Kuzey Koreli yetkililerin kendisine, halen 3 bin kilometre menzilli olan balistik füzelerin menzillerini 9 bin kilometreye çıkartmanın hedeflendiğini söylediklerini aktardı.
Morozov, bu hedefin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bir sürenin belirtilmediğini söyledi ve ekledi:
\"Kuzey Kore yakın bir gelecekte daha uzun menzilli bir füze çıkartacak. Bizimle füzelerinin ABD’nin batı yakasına kadar ulaşabileceğini kanıtladığını düşündükleri matematiksel hesaplamaları dahi paylaştılar.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAParlamentosu UluslararasıKomitesiAnton Morozov Kuzey KoreABDGazetecilerinMorozovPyongyangKuzey KoreliKoreBizimleABDnin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24