Rus Meclis üyesi: Kuzey Kore ABD'ye ulaşabilecek füze yapacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Anton Morozov, Kuzey Kore\'nin, modernleştirdikten sonra ABD topraklarına ulaşabilecek niteliklerde olan 3 bin kilometre menzilli füzelere sahip olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morozov, bu ayın başındaki Pyongyang ziyaretinde görüştüğü Kuzey Koreli yetkililerin kendisine, halen 3 bin kilometre menzilli olan balistik füzelerin menzillerini 9 bin kilometreye çıkartmanın hedeflendiğini söylediklerini aktardı.

Morozov, bu hedefin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bir sürenin belirtilmediğini söyledi ve ekledi:

\"Kuzey Kore yakın bir gelecekte daha uzun menzilli bir füze çıkartacak. Bizimle füzelerinin ABD’nin batı yakasına kadar ulaşabileceğini kanıtladığını düşündükleri matematiksel hesaplamaları dahi paylaştılar.\"