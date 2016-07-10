“Rus mafyası Almanya’da yayılıyor“



Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı (BKA) Holger Münch, “Rus ve Avrasya kökenli grupların işlediği organize suçlara yoğun şekilde maruz kalıyoruz” dedi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Münch, “Şu anda ülkenin batısında genişliyorlar” ifadelerini kullandı. Bu tür orgaize suç örgütlerinin, boyutunu önceden tahmin etmenin güç olduğu ev ve işyeri soygunlarında da oldukça aktif olduğunu kaydeden Münch, bu şekilde büyük oranda zarar potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Münch, en tehlikeli gruplaşmanın ise onlarca yıl önce Stalin'in ceza ve çalışma kamplarında kurulan ve kendilerini “Yasadaki hırsızlar” olarak adlandıran grup olduğunu belirtti.

Federal Emniyet Teşkilatı'na göre, önceleri Almanya'da bu grupla bağlantılı 20 bin ile 40 bin arasında insan söz konusuydu. Teşkilat şu anda beş haneli rakamlardan bahsediyor. Pek çok karanlık nokta söz konusu olduğu için sadece tahminde bulunulabiliyor.

Suç örgütü üyelerinin Sovyetler Birliği döneminde Almanya'daki hapishanelerde kalanlarla bir ağ oluşturduğu kaydediliyor.

Münch, “Alman hapishanelerindeki tutukluların yüzde 8-10'u Rusça konuşan ya da Rus kökenli kişilerden oluşuyor. Yaklaşık 5 bin kadar kişi söz konusu. Hepsi ‘Yasadaki Hırsızlar' üyesi değil ancak veriler, grubun Almanya'da üye bulması potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Münch, şüphelilerin bir kısmının Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların oluşturduğunu kaydetti.

BKA Başkanı, “Şu anda iltica yasasını kötüye kullanmaya çalışan iltica başvurusunda bulunan kişilerin oturumunun hızlı sınır dışını mümkün kılacak kadar kısa tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.