T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

“Rus mafyası Almanya’da yayılıyor“

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı, Rus mafyasının ülkenin batısında hızla yayıldığını duyurdu. Ev ve işyeri soygunlarında da suç örgütlerinin aktif olduğu belirtildi

10 Temmuz 2016 18:52


Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı (BKA) Holger Münch, “Rus ve Avrasya kökenli grupların işlediği organize suçlara yoğun şekilde maruz kalıyoruz” dedi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Münch, “Şu anda ülkenin batısında genişliyorlar” ifadelerini kullandı. Bu tür orgaize suç örgütlerinin, boyutunu önceden tahmin etmenin güç olduğu ev ve işyeri soygunlarında da oldukça aktif olduğunu kaydeden Münch, bu şekilde büyük oranda zarar potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Münch, en tehlikeli gruplaşmanın ise onlarca yıl önce Stalin'in ceza ve çalışma kamplarında kurulan ve kendilerini “Yasadaki hırsızlar” olarak adlandıran grup olduğunu belirtti.

Federal Emniyet Teşkilatı'na göre, önceleri Almanya'da bu grupla bağlantılı 20 bin ile 40 bin arasında insan söz konusuydu. Teşkilat şu anda beş haneli rakamlardan bahsediyor. Pek çok karanlık nokta söz konusu olduğu için sadece tahminde bulunulabiliyor.

Suç örgütü üyelerinin Sovyetler Birliği döneminde Almanya'daki hapishanelerde kalanlarla bir ağ oluşturduğu kaydediliyor.

Münch, “Alman hapishanelerindeki tutukluların yüzde 8-10'u Rusça konuşan ya da Rus kökenli kişilerden oluşuyor. Yaklaşık 5 bin kadar kişi söz konusu. Hepsi ‘Yasadaki Hırsızlar' üyesi değil ancak veriler, grubun Almanya'da üye bulması potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Münch, şüphelilerin bir kısmının Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların oluşturduğunu kaydetti.

BKA Başkanı, “Şu anda iltica yasasını kötüye kullanmaya çalışan iltica başvurusunda bulunan kişilerin oturumunun hızlı sınır dışını mümkün kılacak kadar kısa tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı RusEmniyet Teşkilatı BaşkanıHolger MünchAvrasyaSonntagMünchStalinEmniyet TeşkilatıAlmanyaSovyetler BirliğiRusçaRusHırsızlarBaşkanıDeutsche Welle TürkçE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24